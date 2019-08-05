Трех кыргызстанцев пожизненно отстранили от футбола

Дисциплинарно-этический комитет Азиатской футбольной конфедерации пожизненно запретил трем кыргызстанцам участвовать в любой деятельности, связанной с футболом.
Об этом сообщил официальный сайт АФК.
Курсанбека Шератова признали виновным по факту сговора для влияния на матч Кубка АФК с участием бишкекского «Дордоя» в сезоне-2017 и виновным в поддержке букмекерских ставок, связанных с тем матчем.
Владимира Веревкина и Ильяза Алимова признали виновными по факту сговора для влияния на матчи ошского «Алая» в Кубке АФК в сезонах 2017 и 2018 годов. Вместе с ними за это же наказан таджикистанец Абдуазиз Махкамов.
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