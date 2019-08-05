С осени повысится зарплата и пенсия

31 июля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел собрание по обсуждению механизмов повышения зарплаты учителям и размера пенсии.

«Сегодня перед нами стоит обязанность определения эффективного механизма повышения зарплаты учителям предстоящей осенью. Государство должно изыскать финансовые ресурсы, необходимые для этого. Также особенно важный вопрос это поднятие размера пенсий. Мы должны обеспечить соответствующий уровень жизни своим гражданам на пенсии. Размер пенсии повысится этой осенью, над этим на постоянной основе работают соответствующие государственные структуры», – сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Источник: газета «Эркин тоо» №64 от 02.08.2019/стр.2, gezitter.org