С осени повысится зарплата и пенсия

31 июля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел собрание по обсуждению механизмов повышения зарплаты учителям и размера пенсии.
«Сегодня перед нами стоит обязанность определения эффективного механизма повышения зарплаты учителям предстоящей осенью. Государство должно изыскать финансовые ресурсы, необходимые для этого. Также особенно важный вопрос это поднятие размера пенсий. Мы должны обеспечить соответствующий уровень жизни своим гражданам на пенсии. Размер пенсии повысится этой осенью, над этим на постоянной основе работают соответствующие государственные структуры», – сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Источник: газета «Эркин тоо» №64 от 02.08.2019/стр.2, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!