В течение года идет судебное разбирательство по модернизации ТЭЦ.
Такие как Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев, Кубанычбек Кулматов оказались вправду волевыми политиками. У Осмонбека Артыкбаева не оказалось силы противостоять даже одному урагану. Из трусости дает разные показания, общественности стало известно о его работе в пользу следствия. Между тем не сидит просто так, ссылается на нездоровье, упрямится. В результате этого сейчас не дает надеть себе на руки наручники, в зале судебного заседания не заходит за металлическую решетку, сидит в коляске снаружи. Жанторо с сильной волей тоже сидит в заключении, и играющий туда-сюда Артыкбаев сидит в заключении. Как бы там ни было, балованный сынок старой власти Осмонбек Артыкбаев показал свое настоящее лицо. Теперь трудно ему верить.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №29 от 02.08.2019/стр.3, gezitter.org
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