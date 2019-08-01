Задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена Каримова

Немало кыргызстанцев в свое время отправились в Россию и сейчас встали на ноги.

2 июля неизвестные лица застрелили 54-летнего лидера кыргызской диаспоры в Екатеринбурге, предпринимателя Камчыбека Каримова возле его дома.

Как известно, преступление было совершено из-за денег. Потому что преступники забрали у покойного сумку с большой суммой денег. Произошедшее было зафиксировано на видеокамеру. На этой неделе издание «Комсомольская правда», опираясь на свои источники из правоохранительных органов, сообщило, что был задержан один из подозреваемых в убийстве кыргызстанского бизнесмена Камчыбека Каримова в Екатеринбурге.

Сообщается, что подозреваемого зовут Зарылбек и он родился, вырос в Кыргызстане. Отмечается, что силовые органы задержали его в городе Коркино Челябинской области, где он и дал признательные показания. В тот день он был водителем. Подозреваемый до этого был осужден за разбой и вышел на свободу в октябре прошлого года.

Трое напавших на Каримова попали на видеокамеру дома, расположенного недалеко от происшествия. Злоумышленники планировали забрать сумку с 19 млн рублями у жертвы.

Чуть ранее российское информационное агентство URA.ru сообщало, что в преступлении подозревается уроженец Кыргызстана по имени Зарылбек, получивший впоследствии российское гражданство. Отмечается, что до этого он был осужден за тяжкое преступление и только недавно вышел на свободу.

Сообщается. что он был знаком с Каримовым и 2 июля он узнал, что занимавшийся бизнесом на рынке «Таганский ряд» предприниматель имел при себе крупную сумму денег. Он организовал покушение с целью отъема крупной суммы денег.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 31.07.2019 / стр. 2, gezitter.org