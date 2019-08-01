Директор телеканала NewTV дал комментарий по фильму в защиту Бакиевых

Директор телеканала NewTV Нурлан Шакиев дал пояснение по документальному фильму в поддержку Бакиевых.

«В фильме нет никакой политики. Фильм просто рассказывает о детских и школьных годах Бакиева, его отношениях с одноклассниками. Фильм подготовили одноклассники Бакиева. Бывают разные судьбы, и наше право показывать их зрителям не ограничено. Здесь у нас не было намерения защитить чьи-то интересы или взбудоражить общество. Наш телеканал является частным, поэтому никого не поддерживаем.

На вопрос агентства «Репортер» относительно связи телеканала NewTV с Бакиевыми, директор ответил так:

«Ни до этого, ни во время выхода в эфир этого фильма мы никак не были связаны с Бакиевыми. До этого к нам цепляли Икрама Илмиянова, Асылбека Жээнбекова, Раима Матраимова. Теперь цепляют к Бакиевым. Не удивлюсь, если завтра прицепят к Атамбаеву», — сказал Шакиев.

Представитель пресс-службы ГКНБ Кубан Арзыкулов сообщил, что юридической оценки вышедшего в эфире указанного телеканала фильма пока даваться не будет.

«Мы сегодня распространили заявление с предупреждением. Я пока что не могу точно сказать, возможно, будет рассмотрена или же ограничимся предупреждением», — сказал Арзыкулов.

30 июня в эфире телеканалов NewTV и «НурТВ» вышли приуроченные ко дню рождения бывшего президента Курманбека Бакиева фильмы поздравительного и защищающего характера.

В этой связи ГКНБ распространил специальное заявление, напомнив о недопустимости действий, которые могут привести к напряженности в обществе.

Источник: kabarlar.org, gezitter.org