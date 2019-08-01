Директор телеканала NewTV дал комментарий по фильму в защиту Бакиевых

Директор телеканала NewTV Нурлан Шакиев дал пояснение по документальному фильму в поддержку Бакиевых.
«В фильме нет никакой политики. Фильм просто рассказывает о детских и школьных годах Бакиева, его отношениях с одноклассниками. Фильм подготовили одноклассники Бакиева. Бывают разные судьбы, и наше право показывать их зрителям не ограничено. Здесь у нас не было намерения защитить чьи-то интересы или взбудоражить общество. Наш телеканал является частным, поэтому никого не поддерживаем.
На вопрос агентства «Репортер» относительно связи телеканала NewTV с Бакиевыми, директор ответил так:
«Ни до этого, ни во время выхода в эфир этого фильма мы никак не были связаны с Бакиевыми. До этого к нам цепляли Икрама Илмиянова, Асылбека Жээнбекова, Раима Матраимова. Теперь цепляют к Бакиевым. Не удивлюсь, если завтра прицепят к Атамбаеву», — сказал Шакиев.
Представитель пресс-службы ГКНБ Кубан Арзыкулов сообщил, что юридической оценки вышедшего в эфире указанного телеканала фильма пока даваться не будет.
«Мы сегодня распространили заявление с предупреждением. Я пока что не могу точно сказать, возможно, будет рассмотрена или же ограничимся предупреждением», — сказал Арзыкулов.
30 июня в эфире телеканалов NewTV и «НурТВ» вышли приуроченные ко дню рождения бывшего президента Курманбека Бакиева фильмы поздравительного и защищающего характера.
В этой связи ГКНБ распространил специальное заявление, напомнив о недопустимости действий, которые могут привести к напряженности в обществе.
Источник: kabarlar.org, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!