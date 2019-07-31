Нариман Тюлеев: Не стану избегать следствия, я же не Атамбаев, чтобы прятаться

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев прерывает свой отдых за границей и возвращается в Бишкек, чтобы явиться на допрос к следователю.
Об этом он рассказал 24.kg.
Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело о выделении в частную собственность участков земли в VIP-городке «Ала-Арча» площадью 650 квадратных метров каждый под строительство индивидуальных жилых домов.
По его словам, с заявлением в прокуратуру обратилась журналистка одного из кыргызскоязычных СМИ.
«Уверен, это делается по заказу Алмазбека Атамбаева. Ее заявление зарегистрировали в ЕРПП. ГКНБ начал досудебное производство. Пока говорить о том, что в отношении меня возбудили уголовное дело, преждевременно. Это только проверка по заявлению. Пусть следствие проверяет. Я уверен в своей невиновности», — заверил Нариман Тюлеев.
Он отметил, что в бытность мэром Бишкека в его функциональные обязанности земельные вопросы не входили.
«Этим занималась комиссия горкенеша. Она решала, кому и где выделять земли», — заявил экс-мэр.
«Я сам пойду на допрос по первому требованию. Не стану избегать следствия, я же не Атамбаев, чтобы прятаться», — заключил Нариман Тюлеев.
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