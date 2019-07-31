Швейцария импортирует из Кыргызстана чистые ягоды, фрукты

В настоящее время экология Кыргызстана называется чистой, многие инвесторы заинтересованы в импорте к себе из нашей страны чистых ягод, фруктов.
Надеемся, из Иссык-Куля в Европу будут экспортироваться яблоки, абрикосы, чернослив, смородина и даже дикая облепиха.
Глава управления метрологии и технического регулирования Министерства экономики Бакытбек Шабданов отметил, что это сотрудничество было достигнуто в ходе официального визита президента Сооробая Жээнбекова в Швейцарию.
«Проект рассчитан на три года, средства поступят тремя частями. По нему Центр стандартизации будет технически оснащен, появятся условия для улучшения качества контроля государственными органами, а также для открытия лабораторий в центрах, подтверждающих качество ягод и фруктов, то есть, будут созданы условия для экспортирования по международным стандартам»,- сообщил Бакытбек Шабданов.
Директор центра стандартизации и метрологии Министерства экономики Бердимамат Аданбаев заявил: выполнение элементарных требований экспортирования сельскохозяйственной продукции не влечет за собой межгосударственного пограничного вопроса. Он призвал фермеров или предпринимателей не брать в подозрительных местах разрешительные бумаги на кыргызстанское продовольствие, вывозимое на экспорт, а получать их в государственных органах.
Источник: газета «Факты.kg» №30 от 30.07.2019/стр.6, gezitter.org
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