Тело упавшего в реку пограничника нашли в Узбекистане

Спасатели МЧС Узбекистана обнаружили тело пограничника КР, упавшего в реку Ак-Булак 19 июля.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По ее данным, его обнаружили вчера, 29 июля, в реке на территории Узбекистана.

«Поисковые работы более десяти суток проводили пограничники и спасатели двух республик. Сильным течением военнослужащего отнесло на 11 километров от места падения. Тело погибшего доставлено в Кыргызстан. Проводятся соответствующие экспертизы и мероприятия», — сообщили в ГПС.

Напомним, пограничник поскользнулся во время спуска и упал в реку Ак-Булак.



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