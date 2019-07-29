Даутов: Граждане могут снять «шабашников» на камеру и выслать

Если у граждан есть недовольства по поводу проводимых рейдов, они могут обратиться в ГУВД, сказал в интервью радио "Марал" председатель общественного совета МВД Ялкун Даутов.

По его словам, поступает много обращений, жалоб по поводу беспричинной остановки и проверки водителей.

«В таких случаях граждане должны официально позвонить в ГУВД и уточнить, действительно ли в данном месте проводится рейд. Бывают факты, когда сотрудники ГУВД в нарушение правил самовольно занимают позицию в каком-нибудь месте. Их называют «шабашниками». В таких случаях надо снять на камеру и выслать. Сразу выяснится, есть маршрутная карта или нет.

В то же время проводятся плановые рейды по выявлению нетрезвых водителей, нарушителей дорожного движения. Так, выезжают проверять маршрутки. Кроме того, рейд может быть проведен в чрезвычайной ситуации. Во всех этих случаях должны быть разрешительные документы, добавил Даутов.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org