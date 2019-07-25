Санжар Муканбетов: Нужно менять экономический статус Баткенской области

Надо срочно менять экономический статус Баткенской области и привлекать в нее как можно больше инвестиций.
Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр экономики Санжар Муканбетов.
По его словам, наблюдается сложная ситуация в приграничном районе с Таджикистаном. С каждым днем увеличивается количество конфликтов. Чиновник считает: так происходит потому, что мало внимания уделяется развитию Баткенской области.
«Ей уделяется 2 процента прямых инвестиций, кредитование составляет 5 процентов. Сегодня нужно выделить 1-2 миллиарда сомов для финансирования предпринимательства в приграничных районах. Мне кажется, что надо развивать пекарное и молочное производство. Там трансфер трудовых мигрантов и уровень бедности самые высокие по стране», — сказал Санжар Муканбетов.
Кроме того, он считает необходимым сделать в приграничной зоне упор на государственно-частное партнерство. Министр предложил разработать пятилетнюю программу финансирования Баткенской области, которая поможет встать ей на ноги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124360/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!