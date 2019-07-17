В КР выявлена майнинг-ферма, потреблявшая электроэнергию как несколько микрорайонов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) выявила в Бишкеке майнинг-ферму, деятельность которой нанесла многомиллионный ущерб бюджету города.

Ведомство заявляет о незаконной работе предприятия.

По данным финпола, такой случай происходит в Кыргызстане впервые. Нарушения зарегистрированы в ЕРПП по трем статьям: «Уклонение от уплаты налогов с организаций», «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Легализация (отмывание) преступных доходов». В производстве ГСБЭП имеется три досудебных материала.

Гражданин Китая и кыргызстанец зарегистрировали ОсОО «Т.Ц.» под видом компьютерной лаборатории по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения. Но, по версии следствия, они «пополняли свои счета незаконно заработанными денежными средствами, не осуществляя производства какой-либо продукции и не внося соответствующие налоговые платежи в бюджет государства».

Гражданин Кыргызстана также является учредителем ОсОО, которое поставляет майнинг-ферме электрическую энергию. С 2018 года от своих посреднических услуг компания получила прибыль в 21 млн сомов (около 300 тысяч долларов), но при этом не платила налоги.

«Со стороны ОсОО наблюдается превышающее стандартные нормы потребление электроэнергии, около 6-7 мегаватт, где ежемесячная оплата за электроэнергию составляет 13-14 миллионов сомов. Это можно сравнить с потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкека», - говорится в сообщении.

Из расчета по таможенной стоимости моделей майнеров общая сумма составила 1 миллиард 499 миллионов сомов, по которым, согласно данным ГТС, сумма неоплаченных и не поступивших в бюджет таможенных платежей составила более 183 млн сомов.

В настоящее время ведутся проверки по обоснованности и законности выдачи лицензий и разрешений со стороны государственных органов на оптовую покупку и реализацию электроэнергии, на строительство здания и ввод в эксплуатацию. Устанавливается круг должностных лиц, оказывающих покровительство «данной преступной группировке».

В 2018 году Национальный энергохолдинг запретил выдачу технических условий на подключение майнинг-ферм и дата-центров. Сейчас финпол направил в Нацэнергохолдинг запрос относительно исполнения этого запрета.