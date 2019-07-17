Из государственной собственности незаконно выведен земельный участок на побережье озера Иссык-Куль

Бишкек, "Саясат. kg". Однако постановление Верховного суда КР по сегодняшний день не приводится в исполнение.



В Аппарат Омбудсмена обратился гражданин Республики Казахстан Н.Н. в интересах двух других граждан Казахстана – сестер и частных инвесторов Ю.О. и Е.В. – с просьбой оказать содействие в законном и справедливом расследовании уголовного дела в отношении директора ОсОО «Бишкекавтоматика» С. Султанбекова и ряда должностных лиц Кыргызской Республики. В заявлении Н.Н., в частности, указывается, что:

14 февраля 2008 года между Ю.О., Е.В. и гражданином КР Суюрбеком Султанбековым был заключен Учредительный договор ОсОО «Бишкекавтоматика» с распределением долей в уставном капитале: С. Султанбеков – 34 процента, а Ю.О. и Е.В. – по 33 процента у каждой. Решением общего собрания участников Директором ОсОО «Бишкекавтоматика» был избран С. Султанбеков.

В период с февраля 2008 г. по октябрь 2009 г. потерпевшей стороной были переданы лично С. Султанбекову денежные средства на общую сумму более 3 млн. долларов США. На полученные средства были построены 45 двухэтажных и 11 одноэтажных коттеджей на территории земельного участка, принадлежащего детскому оздоровительному комплексу «Илим» (Иссык-Кульская область), выделенного ОсОО «Бишкекавтоматика» на правах временного (срочного) пользования Национальной академией наук КР.

«В начале 2010 года, после завершения строительных работ с помощью соглашения о безвозмездной передачи доли в уставном капитале от 08.04.2010 года, путем обмана и мошенничества, С. Султанбеков незаконно завладел 100% имущества ОсОО «Бишкекавтоматика», являющейся долей сестер Ю.О. и Е.В., которая составляет более 3 006 888 долларов США. Однако С. Султанбеков, как директор и единственный участник общества, не выполнил письменное обязательство – Договор об уступке доли в уставном капитале от 08.04.2010 г., где в пункте 2 четко указано «сторона 1 (т.е., ОсОО «Бишкекавтоматика») возвращает денежные средства в размере 3 млн. 6 тыс. 888 долларов США, занятые стороной 1 на строительство коттеджей в с. Кара-Ой, на территории д/о «Илим» НАН КР в сроки: 1,5 млн. долларов США – до 1 октября 2010 года, и 1 млн. 506 тыс. 888 долл. США – до 1 октября 2011 года» и тем самым «Сторона 1», т.е. персонально С. Султанбеков должен был полностью рассчитаться с инвесторами (сестрами Ю.О. и Е.В.) до конца 2011 года. В соответствии с данным Договором уступки и в связи с невыполнением своих обязательств перед частными инвесторами из Казахстана, С. Султанбеков 01.09.2013 года дал собственноручную расписку, в которой гарантировал выполнение своих обязательств до 1 сентября 2014 года», - пояснил далее заявитель Н.Н.

Далее из данного заявления следует, что в 2013 году Ю.О. и Е.В. передали право на востребование долга Ю.Н. Усову, который стал обращаться в суды г. Алматы и г. Бишкек через представителя по доверенности. Так, решением Бостандыкского районного суда г. Алматы от 13 марта 2014 года определено удовлетворить исковое заявление Ю.Н. Усова о взыскании долга с ОсОО «Бишкекавтоматика» в размере 548 630 000 тенге (эквивалентно 3 006 888 долларов США) или 163 770 000 сом.

Постановлением апелляционной жалобы судебной коллегии г. Алматы от 30 мая 2014 года решение районного суда было оставлено без изменений, также постановлением кассационной судебной коллегии г. Алматы от 29 января 2015 года указанные судебные акты тоже оставлены без изменений.

После судебных разбирательств в Республике Казахстан Ю.Н. Усов обратился в судебные органы Кыргызстана о признании и разрешении принудительного исполнения на территории Кыргызской Республики судебных актов Республики Казахстан.

В свою очередь, Свердловский районный суд г. Бишкек 27 апреля 2015 года признал решение Бостандыкского районного суда г. Алматы от 13 марта 2014 года действительным на территории КР. Помимо этого, определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 8 июня 2016 года определение районного суда также оставлено без изменений. Более того, постановлением Верховного суда КР от 22 сентября 2016 года определение районного суда г. Бишкек оставлено без изменений и вступает в законную силу немедленно и обжалованию не подлежит.

Однако постановление Верховного суда КР по сегодняшний день не приводится в исполнение.

Налицо факт незаконного выведения из государственной собственности земельного участка, состоящего на балансе ДОК «Илим» Национальной академии наук КР, что повлекло за собой возбуждение ряда уголовных дел в отношении должностных лиц Кыргызстана, которые должны понести наказание в соответствии с законодательством нашей республики в том случае, если их вина будет доказана в суде.

По результатам рассмотрения данной жалобы, сотрудники аппарата Омбудсмена КР направили письмо в Генеральную прокуратуру КР с просьбой оказать содействие в тщательном изучении и рассмотрении каждого довода и обстоятельств, указанных в заявлении Н.Н., виновных лиц привлечь к ответственности, а вышеуказанным инвесторам из Республики Казахстан возвратить их денежные средства.

По имеющейся информации, в настоящее время обращение представителей Акыйкатчы по поводу заявления гражданина Казахстана Н.Н. находится на рассмотрении ГСУ ГКНБ КР, по итогам которого в институт Омбудсмена КР будет направлена соответствующая информация. Надеемся, что ГКНБ своевременно предоставит аппарату Акыйкатчы соответствующую информацию.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР