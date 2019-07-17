Защита Раима дошла до Каптагаева

Очевидно, названного Раимом-Миллионом из-за коррупционных дел в таможенной сфере человека узнали все вплоть до мельчайших деталей, не только «крутые сливки», но и их лающие собаки.

Теперь, похоже, мы в Кыргызстане достигнем справедливости, когда придет народ, народная власть. Несмотря на многократно сказанное народом, мы уже окончательно поняли отношение однобокой поддержки власти к Раиму Матраимову, мол, делайте, что хотите. В дополнение к этой поддержке и «раимовцы» не сидят просто так, велят себя оправдывать со всех сторон, начали озвучивать всеми. Отставим в сторону спикера Дастана Жумабекова, даже его старший брат «золотые руки» гордость нации Сабыр аке Жумабеков успел похвалить того. Мало осталось в общественности тех, кто не говорил бы о нем: общественные деятели, актеры, певцы, музыканты. Итак, он вроде снял с себя немного груза. Кажется, еще не оскудело количество желающих «покричать». Наверняка очередь теперь дошла до Эмильбека мырзы. Обычно уклончивый, далеко окидывающий взором Каптагаев обошел стороной старую обиду Атамбаева, и выразил даже такую мысль: «А что, кроме Матраимова, не осталось других коррупционеров?». На своей странице в соцсети Каптагаев пишет: «по-моему, это неправильное явление… каждому желающему стать «героем» необходимо найти своего раима… разве есть только один Раим Матраимов в стране, где богатства подозрительны… наверное, если не в каждом селе, так в каждом городе или районе есть известные «миллионы»… или в таможне работал единственный Раим Матраимов… или, кроме таможни, в другом месте нет коррупции?».

Источник: газета «Факты.kg» №28 от 16.07.2019/стр.2, gezitter.org