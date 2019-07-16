Активисты собрали 7 тыс. подписей в поддержку Аиды Саляновой и обратились Сооронбаю Жээнбекову

Сторонники бывшего генерального прокурора собрали подписи за изменение меры пресечения Аиде Саляновой.
Они просят президента Сооронбая Жээнбекова взять дело под личный контроль. Обращение сегодня передано в общественную приемную главы государства.
Сторонники сообщили, что собрали около 7 тысяч подписей. В своем обращении они отмечают, что идут попытки сделать Аиду Салянову главной виновницей в деле по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.
Ранее адвокат Аиды Саляновой заявила о ее плохом самочувствии и необходимости лечения. Руководство Национального центра по предупреждению пыток направило письмо в ГСИН с просьбой обратить внимание на состояние здоровья Аиды Саляновой.
В ГСИН заявили, что бывший генпрокурор находится под постоянным наблюдением врачей и что ее здоровью ничего не угрожает.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!