Активисты собрали 7 тыс. подписей в поддержку Аиды Саляновой и обратились Сооронбаю Жээнбекову

Сторонники бывшего генерального прокурора собрали подписи за изменение меры пресечения Аиде Саляновой.

Они просят президента Сооронбая Жээнбекова взять дело под личный контроль. Обращение сегодня передано в общественную приемную главы государства.

Сторонники сообщили, что собрали около 7 тысяч подписей. В своем обращении они отмечают, что идут попытки сделать Аиду Салянову главной виновницей в деле по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ранее адвокат Аиды Саляновой заявила о ее плохом самочувствии и необходимости лечения. Руководство Национального центра по предупреждению пыток направило письмо в ГСИН с просьбой обратить внимание на состояние здоровья Аиды Саляновой.

В ГСИН заявили, что бывший генпрокурор находится под постоянным наблюдением врачей и что ее здоровью ничего не угрожает.