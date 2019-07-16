Суд по делу Азимжана Аскарова перенесен на конец июля

Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела правозащитника Азимжана Аскарова, которое должно было состояться 16 июля, перенесли на 30 июля.
Об этом сообщили представители правозащитного движения «Бир дуйно — Кыргызстан».
В Чуйском областном суде, где должно было рассматриваться дело правозащитника в связи с декриминализацией уголовного законодательства КР, перенос объяснили неполным составом судебной коллегии.
Ранее сообщалось, что восемь правозащитных организаций, в числе которых и международные, направили обращение Федерике Могерини, Верховному представителю Евросоюза по политике безопасности, с призывом выступить за немедленное освобождение кыргызстанского правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненное заключение.
Напомним, Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года.
В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело правозащитника. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток и содержанием Азимжана Аскарова в тяжелых условиях.
Позже дело было пересмотрено в Чуйском областном суде, который решением от 24 января 2017 года оставил в силе приговор о пожизненном заключении.
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