Сотрудников мэрии Бишкека, которые играли с портретом президента, обещали наказать

В социальных сетях появилась видеозапись, где сотрудники одного из структурных подразделений муниципалитета проводят недопустимые манипуляции с портретом президента КР, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Во время очередного планового совещания со стороны первого вице-мэра Алмаза Бакетаева дано поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаеву и начальнику МП «Бишкекские парковки и стоянки» Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения.

Выяснено, что молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки». С их стороны будут принесены публичные извинения, говорится в сообщении.

Бишкек (АКИpress)