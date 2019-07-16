Сотрудников мэрии Бишкека, которые играли с  портретом президента, обещали наказать

В социальных сетях появилась видеозапись, где сотрудники одного из структурных подразделений муниципалитета проводят недопустимые манипуляции с портретом президента КР, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Во время очередного планового совещания со стороны первого вице-мэра Алмаза Бакетаева дано поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаеву и начальнику МП «Бишкекские парковки и стоянки» Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения.
Выяснено, что молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки». С их стороны будут принесены публичные извинения, говорится в сообщении.
Бишкек (АКИpress)
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