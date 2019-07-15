Питьевая вода в Бишкеке подорожает на 50%. По какому тарифу придется платить населению?

Тариф на питьевую воду в Бишкеке планируют повысить более чем на 50%. Мэрия столицы уже внесла соответствующий проект постановления на рассмотрение Бишкекскому горкенешу.
Таким образом, муниципалитет намерен установить справедливую тарифную политику в системе водоснабжения и водоотведения (канализации) и сократить убытки предприятия "Бишкекводоканал", которые образовались из-за того, что тариф не соответствовал себестоимости услуг на поставку питьевой воды и очистки стоков.
Чем объясняют повышение?
В справке-обосновании говорится, что ПЭУ "Бишкекводоканал" - единственное в городе предприятие, занимающееся добычей, транспортировкой и подачей питьевой воды потребителям, а также приемом и очисткой сточных вод. И оно находится в крайне тяжелом финансовом положении:
недостаточность тарифов для покрытия расходов, вследствие чего убытки последние годы свыше 80 млн сомов ежегодно;
рост цен на материалы ввиду инфляции;
высокая степень износа основных фондов (более 80%);
нехватка денежных средств на замену и ремонт основных фондов:
ремонт основных фондов выполняется лишь на 30% от необходимого;
в связи с отсутствием денежных средств на ремонт растет количество заявок на устранение аварий различного типа (порядка 15 000 обращений в год);
отток квалифицированных кадров вследствие низкой заработной платы;
несвоевременная выплата заработной платы работникам;
задержка оплаты налогов и отчислений в Социальный фонд КР;
задолженность перед поставщиками материалов и оборудования;
отсутствие средств на развитие, модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства;
иные негативные последствия, связанные с тяжелым финансовым положением ПЭУ "Бишкекводоканала", которые могут привести к срыву водоснабжения и водоотведения города Бишкека, а также к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
Обеспечение потребителей Бишкека качественной питьевой водой, соответствующей стандартам безопасности и гигиеническим требованиям, прием и очистка сточных вод, эксплуатация водопроводно-канализационного хозяйства города требуют больших финансовых затрат. А действующие тарифы на услуги водопровода и канализации не позволяют в должной мере осуществить эксплуатацию и производить модернизацию насосно-энергетического оборудования, грузового и спецтранспорта, реконструкцию водопроводно-канализационных сетей.
Поэтому мэрия приняла решение увеличить стоимость услуг. Новые тарифы рассмотрены и согласованы с отделом по городу Бишкеку и Чуйской области Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики.
Как изменится тариф на воду?
Последний раз тарифы утверждались в 2015 году. С 1 июля 2015-го без учета налогов бишкекчане платили за кубометр питьевой воды 5,38 сома. Сейчас стоимость услуги планируют увеличить более чем на 50%. Кроме того, повысится оплата и за канализацию.
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