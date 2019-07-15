В Кыргызстане мужчина пытался перебросить в тюрьму 3,4 килограмма наркотика

В ночь на 13 июля в селе Петровка Чуйской области Кыргызстана при попытке переброса наркотиков на режимную территорию задержали 25-летнего мужчину.
Как сообщает ГУВД Чуйской области, он был задержан возле забора исправительного учреждения ГСИН. При личном досмотре у него обнаружили 7 свертков, обвернутые скотчем «с веществом коричневого цвета со специфическим запахом». Вес изъятого гашиша составил 3 килограмма 395 грамм.
Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст. 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, - говорится в сообщении ведомства.
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