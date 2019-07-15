За один день на объездной дороге было выявлено 93 водителя, превысивших скорость

Сотрудники УОБДД по ГУВД Чуйской области на автодороге Бишкек—Нарын—Торугарт (объездная) 13 июля в ходе проведения рейда выявили 93 нарушения превышения скоростного режима.

Как сообщает пресс-служба УОБДД, инспекторы установили 373 нарушения, в том числе составили 5 протоколов о нарушениях по статье 128 (вождение в нетрезвом состоянии), 2 протокола о нарушениях по статье 121 часть 4 (подложные номера), 4 протокола по статье 129 часть 3 (тонировка) и 93 протокола о нарушениях по статье 123 (превышение скорости).

Целью рейда является повышение транспортной дисциплины, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, пресечение административных правонарушений со стороны водителей транспортных средств и пешеходов, а также сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

«Сводка» (АКИpress)