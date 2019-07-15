Печальная сказка кыргызской красавицы. Интересные факты о жизни и творчестве Таттыбубу Турсунбаевой

Заслуженной артистке Кыргызской ССР Таттыбубу Турсунбаевойв 2019 году исполнилось бы 75 лет.

Ее жизнь оборвалась трагически в декабре 1981 года. Ей было всего 37 лет.

Проект «Кто есть кто» предлагает читателям узнать интересные факты о жизни и творчестве Т.Турсунбаевой.

1. Таттыбубу в переводе означает «сладкая». Такое имя Заслуженной артистке дал дедушка Турсунбай. Одноклассники на русский лад называли ее Таней.

2. В ее жилах текла кровь творческих людей - дедушка был известным комузчу, современником Токтогула, а отец Мырзалы в свое время был учеником великого акына.

3. Возможно, мир бы узнал Таттыбубу Турсунбаеву не как актрису театра и кино, а как певицу. В 17 лет она приняла участие в республиканском конкурсе художественной самодеятельности, где пела народные песни. По итогам конкурса ей была дана рекомендация для поступления на вокальное отделение Московской консерватории. Она почти решила ехать в Москву, но в последний момент передумала и отослала документы в Ташкентский театральный институт на актерский факультет.

4. Таттыбубу Турсунбаева была замужем за советским артистом Имашом Эшимбековым. После 10 лет совместной жизни супружеская пара развелась. У них родились 2 детей: дочь Асель и сын Канат.

Имаш Эшимбеков и Таттыбубу Турсунбаева с дочерью Асель

В 80-90-е годы Асель Эшимбекова играла в театре и снималась в кино. Известна по фильмам «Миражи любви», «Махабат дастаны» и «Кто ты, Элли?». После замужества она оставила актерскую карьеру и посвятила себя семье.

Сын Канат Эшимбеков выбрал медицину и как признавался в одном из интервью, актерская карьера его никогда не привлекала. Долгое время работал стоматологом, а после ушел в бизнес.

5. До сих пор нет единого мнения о причине смерти Таттыбубу Турсунбаевой. В различных источниках указывают ряд причин: актриса умерла от туберкулеза, от пристрастия к алкоголю. Родственники самой артистки говорили о возможном убийстве из зависти.

6. В 2014 году в Бишкеке открылся памятник Таттыбубу Турсунбаевой. Бюст на постаменте был изготовлен скульпторами Омурбаем Усебаевым и Таиром Медеровым по заказу родного брата актрисы - Заслуженного артиста КР Нуркана Турсунбаева.

7. Имя Заслуженной артистки Кыргызской ССР присвоено историко-этнографическому музею «Сан-Сарай» в Баткенской области,

- средней общеобразовательной школе и улице в родном селе Чаек;

- одному из профессионально-технических училищ Жумгальского района.

В Таласском районе открыты музей и картинная галерея имени Таттыбуу Турсунбаевой.

ca-news.org