Бишкек, "Саясат. kg". Она получает психологическую помощь.
Министерство труда и социального развития КР информирует, что 13 - летняя девочка К.А., у которой был убит родной брат, после встречи с дедушкой по линии отца, дала согласие жить с ним до окончания следствия. Согласно статьи 75 Кодекса КР о детях девочка передана под временную опеку дедушке Ж.С. Она получает психологическую помощь.
Сузакским управлением труда и социального развития составлен Индивидуальный план по защите ребенка (ИПЗР), который рассмотрен на комиссии по делам детей при государственной администрации Сузакского района Джалал-Абадской области.
В настоящее время несовершеннолетняя К.А. в сопровождении сотрудников внутренних дел и социального работника проходит психиатрическую экспертизу.
По данным Министерства труда и социального развития КР семья не состояла на учете в районном управлении соцразвития как неблагополучная и находящаяся в трудной жизненной ситуации.
МТСР КР
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