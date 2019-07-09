Адвокат Атамбаева: Экс-президента не могут доставить на допрос принудительно

Сергей Слесарев сообщил, что сегодня направит ответ в правоохранительные органы
МВД не имело права вызывать Алмазбека Атамбаева на допрос, потому что Жогорку Кенеш снял с него неприкосновенность незаконно. Таким мнением с Vesti.kg поделился адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.
- Сегодня я направлю наш ответ в правоохранительные органы, - заверил он. - Парламент превысил свои полномочия, выдвигая обвинения в адрес экс-президента. Соответственно, все дальнейшие действия также идут в разрез с Конституцией.
Юрист добавил, что повестка должна быть вручена непосредственно в руки адресату, либо его родственникам.
- В данном случае повестку передали члену партии, - сказал он. - Алмазбека Шаршеновича вызвали в качестве свидетеля, но не указали, по какому именно делу. Тут опять происходит какой-то правовой коллапс. Ранее неприкосновенность сняли на основании заключения Генпрокуратуры, в котором якобы была доказана причастность Атамбаева к преступлениям. Но теперь экс-президента вызывают в качестве свидетеля.
По словам Слесарева, если человека вызывают на допрос в качестве свидетеля, а он не приходит, правоохранительные органы имеют право доставить его в принудительном порядке.
- Однако эта норма не может быть применена к лицу с иммунитетом, как у экс-президента, например. - заключил он.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГСУ МВД. Бывший глава государства заявил, что «даже в руки не возьмет эти бумажки».
Vesti.kg
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