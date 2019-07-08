В Турции посреди улицы застрелили 23-летнего кыргызстанца

В турецком городе Аланья застрелили 23-летнего кыргызстанца.
Об этом пишет haberler.com.
Указано, что молодого человека из Кыргызстана застрелили посреди улицы. По данным полиции, кыргызстанец Муктарбек Иманалиев начал спорить с неким человеком, который в ходе перепалки выстрелил в него. Парню вызвали скорую, однако прибывшая на место бригада констатировала смерть кыргызстанца. Его тело отправлено в морг.
Начато расследование. Подозреваемый задержан.
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