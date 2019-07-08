Стрельба и захват заложницы на Иссык-Куле: Преступника еще не задержали

Между тем мужчина, получивший ножевое ранение, уже чувствует себя хорошо
Мужчину, который расстрелял людей в столовой на территории горного лагеря на Иссык-Куле, еще не задержали. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.
- Поиски подозреваемого в совершении преступления продолжаются, - проинформировали в милиции. - Ориентирован весь личный состав.
Вместе с тем, по информации ведомства, состояние пострадавшего от удара ножом удовлетворительное.
- Рана была неглубокая, с ним все хорошо, - добавили в УВД Иссык-Кульской области.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что на Иссык-Куле, в лагере «Хан-Тенири», мужчина ворвался в столовую и начал стрелять. Погибли два человека, один получил ножевое ранение. Скрываясь с места преступления, преступник взял в заложники женщину. Позже она вернулась в лагерь.
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