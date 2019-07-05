У кыргызстанцев три медали на старте чемпионата Азии по борьбе

Кыргызстанцы выиграли три медали на старте чемпионата Азии по борьбе среди кадетов.
Соревнование проходит 4-7 июля в городе Нур-Султане (Казахстан). В программе турниры по трем стилям борьбы. В первый день на ковер вышли борцы греко-римского стиля и оспорили семь комплектов наград.
В весовой категории 45 кг Разак Бейшекеев в финале не справился с Саматбеком Изимгали (Казахстан) и стал серебряным призером. Улукбек Сансызбай (48 кг) и Давран Садыков (110 кг) завоевали бронзу.
Сегодня разыграют три комплекта медалей среди «греко-римлян» и пять среди женщин.
Это третий чемпионат Азии по борьбе в 2019-м — в марте прошел турнир среди молодежи (до 23 лет), в апреле — среди взрослых.
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