Финансовая полиция Кыргызстана начала досудебное производство по фактам ошибок в школьных аттестатах

Финансовая полиция Кыргызстана начала досудебное расследование по фактам ошибок в выданных аттестатах об окончании школы.

«Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) проводится досудебное производство, по опубликованной статье на Информационном портале «Акипресс» от 25 июня 2019 года под названием «Кыргызстанцы нашли ошибку в аттестатах об окончании школы», а также по факту допущенных ошибок в выданных аттестатах школы села Туз, Нарынской области», сообщает пресс-служба ведомства.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, в ходе досудебного производства было установлено, что выпускникам 2019 года были выданы аттестаты, об окончании средней школы, напечатанные с ошибками в общем количестве 95 тысяч экземпляров.

«В указанных аттестатах в ходе визуального осмотра были выявлены нарушения в слове «жөнүндөгү», где вместо буквы «Н» использована буква «Ң». Вместе с тем, аналогичный факт был допущен в школе села Туз Нарынской области, где в наименовании учебного заведения было продублировано лишнее слово «РЕДНЮЮ».

На основании вышеизложенного, а также в целях объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств досудебного производства в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия», сообщает Финпол.

Автор K-News