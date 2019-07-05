Гибель Молдакуна Абдылдаева и членов его семьи. Найдено тело 8-летней девочки

Как сообщает корреспондент Turmush, ее тело нашли 4 июля примерно в 19:30 в реке Кокомерен в местности Кырчын Жумгальского района Нарынской области.

В пресс-службе МЧС сообщали, что 4 июля в поисковых работах будут задействованы 106 спасателей.

В ходе поисковых работ 2 июля были найдены тела М.Абдылдаева и Бакыта Абдылдаева [однофамилец] – водителя автомашины.



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Очевидцы рассказали некоторые подробности по делу о пропаже семьи по дороге в Суусамыр.

В комментарии Turmush житель села Тунук Жайылского района Шаршенбек Аманов сообщил, что работает дорожником. «На протяжении месяца мы занимались ремонтом дорожного полотна, готовили к празднику. В тот день наши коллеги приехали на служебном автомобиле марки «Нива» и рассказали о произошедшем. По словам коллеги, расстояние от круговой до села Кожомкул составляет 27 км. Они ехали по тому участку дороги – дорога узкая, плохая, с одной стороны бурное течение. На этом участке их обогнал автомобиль и, по всей видимости, водитель не справился с управлением, автомобиль начал вилять из стороны в сторону, а затем врезался в гору. После машина упала в реку. На этом участке ранее было 2-3 дорожно-транспортных происшествия.

Как только автомобиль упал в реку, течение перевернуло его несколько раз и начало уносить. Из автомобиля пытались выбраться трое, парень в красной футболке пытался выкарабкаться в нашу сторону, но бурное течение ударило автомобиль об камень и понесло машину дальше. Затем еще 3-4 раза автомобиль показался, а после уже пропал из виду. Затем на поверхности показались какие-то коробки, продукты питания.... Об этом рассказали наши коллеги. После произошедшего мы сообщили в милицию и МЧС», - сказал он.



Turmush писал, в рамках проводимых поисковых работ спасатели разбили палаточный городок в районе села Кожомкул.

Представитель семьи Индира сообщила, что 30 июня отец вместе с супругой, сыном, 1992 года рождения, и внучкой [дочерью Индиры] выехали по направлению в Суусамырскую долину. Последний раз они выходили на связь, находясь в Жумгальском районе. Они ехали на автомобиле марки «Ниссан Террано». После последнего разговора они перестали выходить на связь.

В ГУВД Чуйской области сообщали, что 30 июня примерно 13:30 сотрудники ОВД Жайылского района обеспечивали охрану общественного порядка во время празднования, посвященного 130-летию Каба уулу Кожомкула. Поступило сообщение от проезжавших лиц, что в реку Кокомерен упала автомашина. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Жайылского района, где по приезде были опрошены лица, которые там находились.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений ОВД Жайылского района, по данному факту проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Также в ГУВД сообщают, что поступило сообщение из села Ат-Баши Нарынской области по факту без вести пропавших лиц, которые 30 июня примерно в 04:00 выехали в Суусамыр на автомашине белого цвета. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений ОВД Ат-Башинского района.

По данным фактам все необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.



Turmush