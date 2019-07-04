Редкое фото — Молодая Таттыбубу Турсунбаева доит корову

Снимок, на котором заслуженная артистка Киргизской ССР Таттыбубу Турсунбаева доит корову, был сделан в Ошской области в 1965 году.

Рядом с Турсунбаевой — заслуженный работник культуры Клара Юсупжанова.

В то время режиссеры Бекеш Абдылдаев и Леонид Гуревич снимали фильм «Девушка с юга». Актрисы играли роли юных сельчанок.

По словам заслуженного артиста Тургуна Бердалиева, во время работы над картиной актеры нередко купались в Ак-Бууре.

«Тогда у нас не было плавок и купальников. Парни купались в одежде, девушки — в легких платьях. Местные жительницы выгоняли нас, говоря, что мы загрязняем реку… Вообще, все члены съемочной группы стали как родные. Потом мы вместе работали над фильмом «Уркуя», — рассказал Бердалиев.

Во время съемок ленты «Девушка с юга» Турсунбаевой был 21 год, Юсупжановой — 25, а Бердалиеву — 18 лет. Также в фильме снимались Сталина Азаматова, Нурмухан Жантурин, Наби Рахимов, Жумаш Сыдыкбекова и Амина Умурзакова.

Источник: sputnik.kg