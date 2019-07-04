Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.
Как рассказала 24.kg сестра подсудимого Мелиса Калыкова Дарыйка, родственники обратились в Центр по предупреждению пыток. Его руководитель Нурдин Сулайманов направил в СИЗО в Оше, где содержится Мелис Калыков, своих экспертов. Они подтвердили: Калыкова избивали.
На его теле обнаружены множественные синяки и ссадины. Сам Мелис Калыков утверждает, что не убивал прокурора, милиционеры пытаются выбить из него признательные показания. Правозащитники заявляют о жестком обращении и требуют справедливого судебного разбирательства. Они также отмечают, что на родственников Мелиса Калыкова оказывается давление. А представители пострадавшей стороны угрожают физической расправой.
Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122550/
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