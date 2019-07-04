Состояние избитого директора языковой школы оценивается как крайне тяжелое

Избитый гражданин Нигерии, директор языковой школы «Кембридж скул» Али Абубакир находится в реанимации.
Об этом сообщили в Минздраве.
Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Об избиении мужчины сообщили 2 июля очевидцы.
Милиция сообщила подробности происшествия: 2 июля примерно в 17:30 в службу «102» из национального госпиталя поступило сообщение о том, что к ним поступил иностранец с тяжкими телесными повреждениями. Также поступило сообщение от граждан о том, что возле торгового центра «ЦУМ Айчурек» неизвестный мужчина нанес побои уроженцу Нигерии Т.А., 1985 года рождения.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст. 138 ч.1 (причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса КР.
3 июля сотрудники Службы криминальной милиции УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемого – им оказался К.Э., 1997 года рождения, уроженец Чуйской области.
«Здоровье» (АКИpress)
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!