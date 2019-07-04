Состояние избитого директора языковой школы оценивается как крайне тяжелое

Избитый гражданин Нигерии, директор языковой школы «Кембридж скул» Али Абубакир находится в реанимации.

Об этом сообщили в Минздраве.

Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Об избиении мужчины сообщили 2 июля очевидцы.

Милиция сообщила подробности происшествия: 2 июля примерно в 17:30 в службу «102» из национального госпиталя поступило сообщение о том, что к ним поступил иностранец с тяжкими телесными повреждениями. Также поступило сообщение от граждан о том, что возле торгового центра «ЦУМ Айчурек» неизвестный мужчина нанес побои уроженцу Нигерии Т.А., 1985 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст. 138 ч.1 (причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса КР.

3 июля сотрудники Службы криминальной милиции УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемого – им оказался К.Э., 1997 года рождения, уроженец Чуйской области.

«Здоровье» (АКИpress)