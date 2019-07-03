Нариман Тюлеев утверждает, что к резиденции Атамбаева собрались идти тысячи человек

Экс-депутат ЖК и бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев не отказался от намерения провести мирное шествие к резиденции Алмазбека Атамбаева.

Напомним, он заявил, что создаст народный штаб по привлечению бывшего президента к ответственности в рамках закона. Тюлеев также выразил готовность создать этот штаб и возглавить его.



Как написал бывший мэр Бишкека на своей странице в социальной сети Facebook, в штаб на сегодняшний день "уже обратились тысячи человек, поступают сотни звонков".

"Мы не были готовы к такому наплыву и пытаемся наладить координацию. Желающих идти к дому Атамбаева тысячи и тысячи граждан, готовых выступить за соблюдение Атамбаевым законности и недопущение им волнений и дестабилизации. Из-за его действий в иностранных СМИ и даже Госдеп США идут предупреждения для туристов. Своими действиями он вызывал ярость тысяч и тысяч сограждан. Ради своих интересов он готов выставить страну в невыгодном свете. Я не ожидал такой массовой ненависти к нему, но это факт", - заявил Нариман Тюлеев.

Он отметил, что составляет списки желающих: "Во избежание потери координации на шествии назначаются десятники, сотники и тысячники, однако из-за большого количества желающих работа только налаживается".

Отдельно, по словам Тюлеева, для обеспечения безопасности от провокаций, формируются группы конников, пока их около 80-100 человек на конях, и они обещают привлечь еще.

Также, как написал он, пока остается открытой дата шествия и, соответственно, "согласование с муниципалитетами, через которые будет проходить шествие".

"Эти вопросы будут решены только после решения всех иных организационных моментов. Один из важнейших вопросов – это безопасность шествия, поскольку некоторые ребята с окрестных сел говорят, что Атамбаев готов на провокации, чтобы вызвать волнения. Но с этим проблем нет, ведутся переговоры с некоторыми ветеранскими объединениями об участии в целях безопасности. Столь сильный отзыв народа - закономерное явление, ведь ни один политик не вправе ставить свои интересы выше интересов государства и народа", - заключил Нариман Тюлеев.





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