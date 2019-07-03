Россия пришлет учителей

Российских учителей приглашают работать в школы Кыргызстана и Таджикистана.
Министерство просвещения России сообщило на своем сайте о начале приема “заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Кыргызстана и Таджикистана на 2019/20 учебный год”.
— Неужели нашим школам не хватает учителей? — спросил корреспондент “ВБ” в Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.
— Требуются учителя–предметники в школы с русским языком обучения, — сообщила пресс–секретарь министерства Марина Гречанная. — В целом такая программа создана для обмена опытом и поддержки межгосударственного сотрудничества.
Как отметили в Минпросвещения России, ведется набор преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий, учителей начальных классов. Оговаривается, что учителям требуется иметь педагогический стаж работы в школе не менее пяти лет. Предпочтение отдадут кандидатам, прошедшим аттестацию педагогических работников в течение последних трех лет.
Такая программа успешно работает в Таджикистане уже с 2017 года, а вот для Кыргызстана она запускается впервые. В Минпросвещения подчеркнули, что учителям гарантируется выплата зарплаты, жилье и медстраховка, а также возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.
Наталья КРАЙНОВА.
"Вечерний Бишкек"
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