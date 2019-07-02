Сестра Бабанова высказалась об их «родственнице» в штабе Атамбаева

Бакен Бабанова в своем видеообращении потребовала извинений у самозванки

Родная сестра экс-кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова - Бакен Бабанова - опровергла информацию о том, что их тетя примкнула к народному штабу Алмазбека Атамбаева.

Бакен Токтогуловна заявила, что некая Сурия Кадырова должна принести извинения семье Бабановых за то, что прикрывается их фамилией.

«Эту женщину мы никогда не видели и родственницей она нам не является. Мы не понимаем, почему она заявила, что она тетя Омурбека. Я постараюсь с ней связаться в ближайшее время. Просим ее принести извинения за то, что, прикрываясь нашей семьей, занимается нехорошими вещами», - сказала она.

vesti.kg



