Сестра Бабанова высказалась об их «родственнице» в штабе Атамбаева 

Бакен Бабанова в своем видеообращении потребовала извинений у самозванки
Родная сестра экс-кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова - Бакен Бабанова - опровергла информацию о том, что их тетя примкнула к народному штабу Алмазбека Атамбаева.
Бакен Токтогуловна заявила, что некая Сурия Кадырова должна принести извинения семье Бабановых за то, что прикрывается их фамилией.
«Эту женщину мы никогда не видели и родственницей она нам не является. Мы не понимаем, почему она заявила, что она тетя Омурбека. Я постараюсь с ней связаться в ближайшее время. Просим ее принести извинения за то, что, прикрываясь нашей семьей, занимается нехорошими вещами», - сказала она.
vesti.kg
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