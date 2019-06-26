В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг

В Кыргызстане срывается выдача дипломов выпускникам вузов.
Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, адресованном ГРС и ОАО «Учкун».
Отмечается, что «Учкун» должен был изготовить дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании. Образовательные организации еще 6 июня оформили заказ и направили в типографию, но до сих пор не получили корректурные листы. Те, кто получил их, обращаются в Минобразования с жалобами на ошибки и срыв сроков.
С Министерством образования не согласован сигнальный экземпляр персонифицированных дипломов. «Особенно остро встает вопрос у вузов, где обучаются граждане иностранных государств, которые заранее купили билеты. Граждане Индии и Пакистана должны пройти процедуру нострификации до 24 июня. Они жалуются в свои посольства и намерены выйти на митинг», — указывается в письме.
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