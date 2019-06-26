По его словам, поступившие от штрафов средства составили 125 млн 730 тыс. сомов.
Камерами "Безопасного города" по состоянию на 24 июня зафиксировано 211 тыс. 384 нарушения ПДД. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомсвязи Кубанычбек Шатемиров. По его словам, поступившие от штрафов средства составили 125 млн 730 тыс. сомов.
Главными целями проекта "Безопасный город" является снижение количества ДТП и смертности на дорогах Кыргызстана. Так, смертность на дорогах в Бишкеке сократилась на 52,9%, в Чуйской области – на 37,2%, по республике – на 21,5%", –сказал Шатемиров.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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