От штрафов в рамках "Безопасного города" поступило более 125 млн сомов

По его словам, поступившие от штрафов средства составили 125 млн 730 тыс. сомов.







Камерами "Безопасного города" по состоянию на 24 июня зафиксировано 211 тыс. 384 нарушения ПДД. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомсвязи Кубанычбек Шатемиров. По его словам, поступившие от штрафов средства составили 125 млн 730 тыс. сомов.

Главными целями проекта "Безопасный город" является снижение количества ДТП и смертности на дорогах Кыргызстана. Так, смертность на дорогах в Бишкеке сократилась на 52,9%, в Чуйской области – на 37,2%, по республике – на 21,5%", –сказал Шатемиров.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org