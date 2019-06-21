Две несовершеннолетние девочки сбежали от своей тёти и ночью попытались выехать в Ошскую область

Бишкек, "Саясат. kg". В тот же вечер Г.Жамгырчиева попыталась дозвониться до отца девочек, но тот не ответил на телефонные вызовы.





Вчера вечером, в 21:05 ч., на телефон «Горячей линии 115» института Омбудсмена КР поступил звонок от водителей такси, осуществляющих перевозки пассажиров с Западного автовокзала по трассе Бишкек-Ош-Бишкек. Звонившие сообщили, что к ним обратились две несовершеннолетние девочки 7 и 11 лет, которые просили отвезти их к отцу, проживающему в Ошской области.

В 21:15 ч. заместитель Акыйкатчы Гульнара Жамгырчиева, также выполняющая функции Детского омбудсмена, выехала на Западный автовокзал. Прибыв на место и встретившись со звонившими на «Горячую линию 115» и самими девочками, Г. Жамгырчиева в ходе разговора с детьми выяснила, что в Бишкеке они проживали у своей тети (сестры отца), так как их мама умерла, а сам отец живет в с. Отуз-Адыр Кара-Сууйского района Ошской области. При этом старшая из сестер со слезами на глазах просила не отдавать их обратно тёте, так как она постоянно их избивает «всем, что попадёт под руку» и всегда угрожает отдать их в детский дом.

Кроме «Горячей линии» водители такси также позвонили и сообщили о случившемся в милицию и ИДН, откуда сообщение было передано в Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии г. Бишкек. В соответствии с законодательством КР, заместитель Акыйкатчы составила соответствующий Акт и в 23.30 ч. передала детей социальному работнику Центра реабилитации детей и молодежи Айганыш Ибрагимовой.

В тот же вечер Г.Жамгырчиева попыталась дозвониться до отца девочек, но тот не ответил на телефонные вызовы. В связи с этим, выполняющая функции Детского омбудсмена заместитель Акыйкатчы Г. Жамгырчиева поручила Уполномоченному представителю Омбудсмена КР по г. Ош и Ошской области Ш. Касымову разыскать отца и установить связь с его дочерями.

Данное дело находится на особом контроле института Омбудсмена КР.

Сегодня утром (21.06.2019 г.) заместитель Акыйкатчы Г. Жамгырчиева выехала в Центр реабилитации детей и молодежи для встречи с девочками и продолжения работы по защите их прав и безопасности. В это же время Уполномоченный представитель Омбудсмена КР Ш. Касымов выехал в с. Отуз-Адыр Кара-Сууйского района для поисков отца этих детей.