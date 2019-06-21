Почему некоторые депутаты пропустили голосование по неприкосновенности Атамбаева?

Парламентарии назвали причины своего отсутствия в ЖК при принятии судьбоносного решения
Вчера, 20 июня, депутаты Жогорку Кенеша проголосовали по проекту лишения статуса неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. «За» проголосовали 100 народных избранников. Редакция Vesti.kg поинтересовалась у отсутствовавших накануне парламентариев о причинах их неявки на пленарное заседание.
Так, депутат Кубанычбек Нурматов пояснил Vesti.kg, что во время голосования к нему пришли люди, с которыми он находился у себя в кабинете.
- Я не успел проголосовать и вышел, потому что ко мне пришли люди,- сказал Нурматов.
Еще один парламентарий Чыныбай Турсунбеков, не участвовавший в голосовании, сообщил Vesti.kg, что находился в Караколе. По его словам, у него проходили «важные дела». Однако он отказался уточнять подробности, сказав: «Кому надо - тому он и расскажет подробности».
- У меня было одно важное дело,- поведал Чыныбай Акунович. - Я отлучился из-за этой проблемы. Не могу вам рассказать, какие это дела. Кому надо - тому и расскажу.
Помощник депутата Акылбека Жапарова тем временем сообщил Vesti.kg, что его руководитель уже неделю находится в командировке в США.
В свою очередь Дастан Бекешев так же, как и Жапаров, пребывает в Соединенных Штатах.
Руслан Казакбаев ранее сообщил Vesti.kg, что находится на лечении.
Остальные народные избранники, которых не было на заседании, оказались недоступны для комментариев.
VESTI.KG
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