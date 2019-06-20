Бакыт Торобаев обрушился с критикой на СМИ из-за расследования о Раиме-миллионе

Сегодня, 20 июня, лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев выступил с обращением к журналистам, которые, по его мнению, хоть и являются четвертой властью, но также устраивают хайп и травлю в угоду собственных интересов.



По его словам, было осуществлено громкое расследование, где прозвучали серьезные обвинения, но после этого было и другое расследование, которое разоблачило предыдущее, а также то, что в первом использовались фиктивные документы.

Торобаев считает, что журналисты должны быть ответственнее в своих расследованиях, чтобы госорганы могли использовать их в своих расследованиях. При этом СМИ должны перепроверять тщательно информацию.

"Как заставить их нести ответственность за надуманные обвинения? Кто будет отвечать за все это?" - задался вопросами депутат.

Напомним, в конце мая журналист "Азаттыка" Али Токтакунов провел расследование о коррупции на таможне. В расследовании говорилось, что в 2011 по 2017 год из Кыргызстана вывели $700 млн, и $250 млн связаны с Матраимовыми. Эти деньги выводились через различные компании и людей. Одни из них был некий Айэркин Саимаити.

Журналистка Эльнура Алканова провела собственное расследование по материалу "Азаттыка" о выводе денег из Кыргызстана. Расследование Алкановой вышло на "Пятом канале" в эти выходные. По мнению Алкановой, подписи на документах о банковских переводах подделаны. Этот сюжет сразу же разделил общество на два лагеря: на тех, кто засомневался в достоверности расследования "Азаттыка", и тех, кто заподозрил Алканову и "Пятый канал" в косвенном оправдании Матраимовых.





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