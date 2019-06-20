Джеруй – экологически чистый проект!

Во время визита они посетили площадку, где активно идет строительство главного корпуса ЗИФ.

12 июня 2019 года большая группа представителей различных средств массовой информации Кыргызстана совместно с полномочным представителем в Таласской области Маратом Мураталиевым побывала на руднике «Джеруй» и ознакомилась с ходом строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища.

Во время визита они посетили площадку, где активно идет строительство главного корпуса ЗИФ.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин предоставил журналистам подробную информацию о проводимых работах на площадке ЗИФ.

«На сегодня строительство ЗИФ завершено на 45 процентов от общего объема. В 2018 году с ОсОО «Альянс Алтын» подписан ЕРС-контракт на строительство ЗИФ и хвостохранилища с казахстанской компанией ТОО ААЕngineering Group, которая планирует завершить объект до конца текущего года. Мы ведем жесткий контроль за качеством исполнения работ, вплоть до круглосуточного видеонаблюдения», — сказал М. Шубин.



«Все работы на месторождении Джеруй проводятся в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и мировыми стандартами, в том числе и по соблюдению экологической и технической безопасности. Дело идет последовательно. Мы уже обеспечены постоянной электроэнергией. Для нас это большой прогресс, поэтому фабрика полностью готова к работе», - добавил Михаил Шубин.

По словам гендиректора, когда работа на золотом руднике подойдет к концу, отстроенные объекты отойдут к Таласской области и область сможет использовать эти объекты для реализации иных проектов.

Главный технолог «Альянс Алтына» Нурлан Мамырбаев рассказал участникам о строительстве хвостохранилища. Он отметил, что компания уделяет особое внимание данному объекту и применяет современные технологии.

«Гидроизоляционная геомембрана австрийского производства толщиной 2 миллиметра уже доставлена на площадку строительства. Этот материал является важным в конструкции противофильтрационного экрана хвостохранилища. Площадка хвостохранилища проектируется в 3 очереди. Общая площадь хвостохранилища – 64,1 гектара. Объем складирования составит 24 миллиона тонн», — проинформировал Нурлан Мамырбаев.

«Альянс Алтын» предусматривает все необходимые меры для минимизации воздействия работы рудника на окружающую среду и местное население. Это обеспечивается технологической схемой ЗИФ и хвостохранилища, по которой конечные хвосты ЗИФ фильтруются с получением кека с влажностью менее 20 процентов и фильтрата.

Фильтрат направляется в систему оборотного водоснабжения ЗИФ для повторного использования, а кек транспортируется и складируется на площадке хвостохранилища с образованием отвалов. Необходимо отметить, что «жизненный цикл цианида» ограничивается в пределах главного корпуса ЗИФ, где он применяется и там же обезвреживается до требований экологических норм. Сама территория урочища Айлампа, где расположены ЗИФ и хвостохранилище, представляет собой естественную изолированную долину, что служит природным барьером. Таким образом, попадание каких-либо токсичных веществ полностью в реку исключается.

В то же время на объекте проводился экологический мониторинг специалистами Чуйской экологической лаборатории. Оценка существующего состояния окружающей среды в течение 2019 года охватывает исследование таких ее компонентов, как поверхностные воды, донные осадки и атмосферный воздух. Планируются три этапа отбора проб воды, один этап отбора проб атмосферного воздуха (летом) и один этап отбора проб донных осадков в осеннюю межень. В апреле 2019 года выполнены исследования воды в 25 мониторинговых точках. По данным специалистов, за период проведения исследований в районе границ месторождения Джеруй ими не зафиксированы какие-либо отклонения от экологических норм.

По словам эколога «Альянс Алтына» Максата Базарбаева, такие исследования проводятся на золотом месторождении каждые три месяца.

«В данное время здесь провели исследование воды. В результате тендера был заключен контракт с Чуйской экологической лабораторией, которая берет пробы каждые три месяца. Позднее, с началом добычи золота, пробы начнут брать каждый месяц. Затем вынесут заключение – наносится вред или нет. Пробы будут брать с воды, почвы, атмосферы, биоресурсов. В 2018 году было проведено 4 исследования, в 2019 году – 1. По результатам этих исследований никаких изменений не наблюдается», - сказал Базарбаев.

Инженер-химик Чуйской областной лаборатории Елена Журавлева отметила, что этот участок проверяется с 2007 года. За это время не было каких-либо изменений, нарушения экологических норм. Радиационный фон не превышает норму.

Эрмек Базарбаева, Бишкек - Талас - Бишкек

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 19.06.2019 / стр. 9, gezitter. org