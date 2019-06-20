Для нардепа приличная зарплата – 200-300 тыс. Меньше этой суммы уже не зарплата

Во время заслушивания в Жогорку Кенеша отчета председателя Счётной палаты депутат Улукбек Ормонов интересовался размерами зарплат сотрудников данного органа.
По его мнению, сотрудники, выявляющие миллионные финансовые нарушения, должны получать хорошую заработную плату, иначе будет сильным соблазн взять деньги.
Как отметил председатель Счетной палаты Улукбек Марипов, по сравнению с другими госслужбами, в Счетной палате зарплата намного больше:
"Председатель получает 26 тысяч, инспекторы – 18 тысяч. Кроме того, есть надбавки за стаж и чин. Также есть фонд, куда перечисляются проценты от выявленных нарушений. Также мы премируем лучших сотрудников", - сказал он.
Однако депутата не удовлетворили ни зарплата в 18-25 тыс. сомов, ни надбавки.
"Вы считаете эти деньги достаточными? Понятно, если бы зарплата была 200 тыс., 300 тыс.", - сказал Ормонов.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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