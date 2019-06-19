Алманбет Шыкмаматов, депутат ЖК, лидер фракции «Ата Мекен»: «В одной камере с Аидой Саляновой сидит молодая женщина с 6-месячной беременностью, имеющая одного ребенка»

А. Шыкмаматов: И разве придадут значения словам Атамбаева об отсутствии вины у Саляновой?

- Алманбет мырза, правоохранительные органы не брали разрешения у парламента на арест экс-генерального прокурора Аиды Саляновой, не соблюли соответствующих законов. Их основной целью был лишь арест Саляновой?

- В международных законах, наших законах есть норма о необходимости содержания в СИЗО ГКНБ людей, работавших на экс-прокурорской должности, особенно, руководителей. Следственная группа нарушила эту норму. Одна из причин помещения Аиды Саляновой в СИЗО №1 доказывает, что следственная группа пытается получить соответствующие, нужные для себя показания путем морального, психологического давления на Аиду Салянову. Поэтому сразу арестовали с нарушением закона. Говоря иначе, не приняли во внимание не одно, а два решения Конституционного суда. В двух решениях Конституционного суда, вышедших в отношении судей и экс-президента, написано: если после ухода с должности имеющие иммунитет люди привлекаются к ответу, то должны привлекаться по процедуре, как работающие на той должности. Также в том решении подчеркнуто, что имеющие иммунитет люди привлекаются к ответу с согласия дисциплинарной комиссии. Например, написано: при возникновении вопроса о привлечении к ответу экс-президента его надо судить, как судят президента. Говоря иначе, экс-президента судят как в процедуре импичмента с согласия парламента посредством парламентской комиссии. Это решение Конституционная палата утвердила также двумя решениями. Дело Аиды Саляновой тоже совпадает с вышеназванными двумя решениями. Вот почему следственная группа должна была обратиться в Конституционную палату, получить разъяснение, затем обратиться в Жогорку Кенеш, привлекать к ответу с согласия парламента. Нет никакого решения – не привлекайте к ответу. Всего-то надо было привлечь к ответу с соблюдением процедуры, закона, законности. К сожалению, следственная группа изначально неправильно поступила. Поэтому они в спешке допустили грубую ошибку, показали безграмотность.

- Почему следственная группа не придала значения словам Атамбаева, что Аиду Салянову арестовали незаконно, необоснованно?

- Наверное, в целом следственная группа не придает значения сказанному не только Атамбаевым, но и всей общественностью, правозащитниками, адвокатами. И разве придадут значения словам Атамбаева об отсутствии вины у Саляновой?

- Вы, депутаты партии «Ата Мекен», получили весточку от Саляновой. Ее положение удовлетворительное, или подверглась пыткам?

- Мы не заметили, что она подвергалась пыткам. Но слышали, что ее содержат в одном СИЗО с преступником, убившим ее младшего брата. Само это мы поняли как морально-психологическое давление и пытки Саляновой. В принципе как сказано выше, генерального прокурора никогда нельзя были водворять в СИЗО №1. При рассмотрении обстоятельства ареста надо было посадить в СИЗО ГКНБ.

- Алманбет мырза, почему в этот раз правоохранительные органы проявили бессердечие, не приняли во внимание несовершеннолетнюю дочь Саляновой?

- Когда мы пошли к Саляновой, то стали свидетелями, что вместе с ней в одной камере сидит молодая женщина с 6-месячной беременностью, имеющая одного ребенка. Ее арестовали за кражу сотки. Но, оказывается, она вернула сотку владельцу, а он написал заявление, что не имеет к ней претензий. Несмотря на это, посадили в СИЗО. То, что не приняли во внимание наличие у Саляновой несовершеннолетней дочери, а у рядом сидящей молодой женщины наличие годовалого ребенка, и сама она беременна, доказывает – у правоохранительных органов нет гуманности. Совершившие настоящее ужасное преступление подкупают правоохранительные органы за деньги, ходят, вольничают. А люди, взывающие к гуманности, жалости, сидят в заключении. В принципе не ошибемся, назвав это несправедливостью и бессердечием всех правоохранительных органов.

- Алманбет мырза, по причине изменения политической ситуации некоторые депутаты сейчас стали героями, развернулись на 180 градусов, начали очернять Атамбаева, или у них нет позиции?

- Есть перебегающие с одного берега на другой по причине изменения ситуации. В то же время есть и ранее державшиеся такой позиции, как Канат Исаев, Талант Мамытов, Курманкул Зулушев. Но в то же время есть желающие угодить власти, изменившие позицию на 180 градусов. Хотя мы не называем их имена, но народ отлично знает их.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №22 от 14.06.2019/стр.5, gezitter. org