Получение китайского кредита на модернизацию ТЭЦ одобрил Каныбек Иманалиев

Решение комитета по международным делам об одобрении кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека поддержал Каныбек Иманалиев.

Фотографию решения комитета от 2013 года распространили в социальных сетях.

В документе указывается, что комитет рассмотрел проект договора займа — льготного покупательного кредита для проекта модернизации Бишкекской ТЭЦ между правительством КР в лице Минфина и Экспортно-импортным банком Китая. По итогам заседания комитет решил одобрить документ. При этом председателем комитета в 2013 году, который ставил подпись по решением, был именно Каныбек Иманалиев.

Напомним,Каныбек Иманалиев возглавил специальную депутатскую комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Дело о модернизации ТЭЦ так же было включено в список обвинений предъявленных экс-президенту.

На текущий момент в СИЗО ГКНБ по делу о модернизации ТЭЦ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

Кроме того, ГКНБ в рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека выделил материалы в отдельное производство в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева.

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