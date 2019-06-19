За утечку видео с задохнувшимися в холодильнике детьми наказаны сотрудники Тюпского РОВД

Правда, никто из милиционеров, допустивших распространение ужасающей записи, не уволен

Службой внутренних расследований МВД по Иссык-Кульской области проведено служебное расследование по факту утечки в интернет видеозаписи с места происшествия, где двое детей задохнулись в холодильнике.

Отмечаем, что распространенное видео никак не связано с какой-либо профилактической работой, а явилось результатом безответственности и небрежности отдельных сотрудников милиции.

В ходе служебного расследования выявлен ряд недостатков и нарушений, свидетельствующих о том, что со стороны руководства ОВД отсутствует надлежащий контроль над служебной деятельностью подчиненных сотрудников, не на достаточном уровне проводятся занятия личного состава по повышению профессионального уровня. Работа со стороны вышестоящих курирующих служб велась не на должном уровне.

По результатам служебного расследования за допущенные грубые нарушения требований пунктов Дисциплинарного устава ОВД, Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел, выразившиеся в ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей, ряд сотрудников ОВД Тюпского района наказаны в дисциплинарном порядке.

Приказом УВД Иссык-Кульской области участковый уполномоченный Тюпского РОВД Ж.Ч. предупрежден о неполном служебном соответствии, участковому уполномоченному Тюпского РОВД С.К. объявлен строгий выговор. Замечание вынесено заместителю начальника ОВД Тюпского района.

Напомним, в селе Михайловка Тюпского района Иссык-Кульской области двое детей в возрасте 4 и 6 лет погибли забрались в старый холодильник и не смогли выбраться. Тела задохнувшихся детей нашли за двором спустя несколько часов. Было распространено видео, где на кадрах запечатлен момент, как открывают холодильник и находят тела детей.

Пресс-служба МВД



vesti.kg