Чем же закончится сказ о Батукаеве?

Общественность интересуется – чем же закончится дело Азиза Батукаева, который отрезал уши кыргызским джигитам.
Кого еще посадят? Чей настал черед? Сколько человек посадили и сколько еще посадят? Испытывают проблемы со здоровьем те, кого посадили. Другие дожидаются своей очереди. Интереснее всего то, что на проводах Батукаева присутствовали депутаты Феликс Кулова, Хаджимурат Коркмазов и Игорь Гусаров. Они сами пока никак это не прокомментировали. Действительно ли провожали? С какой целью поехали? Следствию нужно их пригласить для дачи показаний и выяснить правду.
Источник: газета «Факты.kg» №24 от 18.06.2019 / стр. 2, gezitter.org
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