Политолог Марс Сариев: Разжигание феномена Райыма Матраимова политически выгодно и играет как на глобальных, так и внутренних игроков

Сегодня, 18 июня, в информагентстве 24.kg прошел круглый стол, посвященный политической ситуации, которая сложилась в данное время в стране.

В ходе круглого стола политолог Марс Сариев выразил такое мнение: "Разжигание феномена Райыма Матраимова политически выгодно и играет как на глобальных, так и внутренних игроков".

Он напомнил, что события вокруг расследования "Азаттыка" по выводу $700 миллионов совпали с саммитом ШОС и визитом в Кыргызстан председателя КНР Си Цзиньпина. В это время Кыргызстан сделал заявление о поддержании целостности Китая по "тайваньскому вопросу" и национальным меньшинствам. В то же время осенью ожидается подписание нового соглашения о сотрудничестве между США и Кыргызстаном.

"Поэтому разжигание феномена Матраимова выгодно не только внутренним игрокам, но и глобальным. Ведь у нас много коррупции и в энергосекторе, и в ГРС. Но все замкнулось на Райыме Матраимове", - заключил Марс Сариев."

Источник: super.kg, gezitter.org