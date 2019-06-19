Политолог Марс Сариев: Разжигание феномена Райыма Матраимова политически выгодно и играет как на глобальных, так и внутренних игроков

Сегодня, 18 июня, в информагентстве 24.kg прошел круглый стол, посвященный политической ситуации, которая сложилась в данное время в стране.
В ходе круглого стола политолог Марс Сариев выразил такое мнение: "Разжигание феномена Райыма Матраимова политически выгодно и играет как на глобальных, так и внутренних игроков".
Он напомнил, что события вокруг расследования "Азаттыка" по выводу $700 миллионов совпали с саммитом ШОС и визитом в Кыргызстан председателя КНР Си Цзиньпина. В это время Кыргызстан сделал заявление о поддержании целостности Китая по "тайваньскому вопросу" и национальным меньшинствам. В то же время осенью ожидается подписание нового соглашения о сотрудничестве между США и Кыргызстаном.
"Поэтому разжигание феномена Матраимова выгодно не только внутренним игрокам, но и глобальным. Ведь у нас много коррупции и в энергосекторе, и в ГРС. Но все замкнулось на Райыме Матраимове", - заключил Марс Сариев."
Источник: super.kg, gezitter.org
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