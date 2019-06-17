Для ТЭЦ Бишкека купят местный уголь на 2,1 миллиарда сомов

Для ТЭЦ Бишкека купят местный уголь на 2,1 миллиарда сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

На предстоящий отопительный сезон планируется купить 680 тысяч тонн бурого угля по 3,1 тысячи сомов за тонну.

В прошлом году ОАО «Электрические станции» закупило 550 тысяч тонн местного угля на 1,6 миллиарда сомов у ГП «Кыргызкомур».

Напомним, модернизированная часть ТЭЦ Бишкека приспособлена под сжигание местного угля.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/120786/