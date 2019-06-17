Прыгающий из одной должности в другую Шамкеев     

Руководитель Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев был отправлен в отставку.
На его место была назначена Эльмира Абжапарова. Правительство ранее раскритиковало деятельность Бактыбека Шамкеева, отметив, что при нем Государственная ипотечная компания не достигла хороших результатов. Кроме того, он подвергся серьезной критике, когда стал известен размер его зарплаты – 107 тысяч сомов. Тем не менее власть шокировала народ, назначив Шамкеева на должность председателя правления «Айыл Банка».
Источник: газета «Фабула пресс» №20 от 14.06.2019 / стр. 2, gezitter.org
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