Кортеж премьера Абылгазиева ехал по Бишкеку в общем потоке машин

Кортеж премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева ехал по улицам Бишкека в общем потоке и без сопровождения.

Пресс-секретарь премьера пояснил, что это действительно автомашины из кортежа премьера.

«Он возвращался из аэропорта в Дом правительства, встретив прибывшего ранним утром президента Таджикистана Эмомали Рахмона», — сказал Адилет Султаналиев.

Источник: reporter.kg