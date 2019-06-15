ВИДЕО: Бывший боец спецназа МВД, видео с избиением которого попало в сеть, опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи

Эркин признался, что в последнее время его семья и он находятся в опасной ситуации. Сам мужчина не ночует дома.

Бывший боец отряда специального назначения Эркин, видео с избиением которого попало в социальные сети и стало поводом для проведения расследования, заявил о поступающих угрозах о возможной физической расправе.

Эркин рассказал, что не исключено, что все это может закончиться для него смертью, так как за ним ведется слежка. Его сестры также беспокоятся за безопасность семей и просят правоохранительные органы провести справедливое расследование, а также привлечь причастных к избиению их брата лиц к ответственности в рамках действующего законодательства.

Напомним, М.Эркина избивали жители, которые имеют связи с жителем Сузакского района, известным в криминальных кругах по кличке Чач. Потерпевший в течение 6 лет работал в правоохранительных органах. Первая попытка нападения была совершена в подъезде дома, в котором проживает потерпевший. В связи с тем, что соседи услышали шум и вышли на улицу, граждане, избивавшие экс-милиционера, успели скрыться в неизвестном направлении. В следующий раз они приехали уже 6 мая — с оружием и ножами и стали избивать его, все происходящее снималось на видео.

«На видео озвучивается имя Сапара, который является моим одноклассником. Мы дружим. Мы договорились совместно заниматься бизнесом и на протяжении последних двух лет прилагаем для этого усилия. Первый раз они приехали с пистолетами и ножами 4 мая. Когда уже подходил к своему дому, они совершили попытку нападения на меня. Но в этот момент вышли соседи, благодаря которым и остался жив. 6 мая сидел дома, раздался звонок — пригласили меня выйти на улицу, вышел. Набрали по телефону человека по кличке Чач, после чего мне передали трубку. Он мне говорит, почему я общаюсь с Сапаром, что должен держаться от него подальше. На что спросил, какое им дело, с кем и как общаюсь. Объяснил, что мы с ним друзья, что вместе решили заняться бизнесом. После моих слов они начали меня избивать, приставили пистолет и нож. У меня не было другого выхода, как просто терпеть.

В начале они сняли видео с их участием, но затем в интернете распространили другое видео, на котором меня избивают. Это видео они отправили Чачу. После того избиения никому ничего рассказывать не стал. Попал в больницу, пролечился. А спустя два дня по социальным сетям и мессенджерам начали рассылать это видео. Они сами сняли и решили таким образом пристыдить меня. С криминальным миром меня ничего не связывает, никогда не был членом какой-либо преступной группы. На содержание своей семьи и детей зарабатываю своим трудом и потом. Если у них есть что сказать, то пусть идут и говорят ему самому, не делая меня посредником», — сообщил он.

Эркин признался, что в последнее время его семья и он находятся в опасной ситуации. Сам мужчина не ночует дома.

«Несмотря на то, что они сами сняли мое избиение на видео и затем распространили среди населения, продолжают оказывать на меня давление и преследуют. Семья сейчас не рядом со мной. Не исключено, что сегодня-завтра меня могут просто застрелить. По поступающей мне информации, Чач нанял 4-5 адвокатов. По всей видимости, он может избежать ответственности», — сообщил потерпевший.

В органах внутренних дел Эркин работал с 1999 по 2005 год, является участником Баткенских событий.

Вместе с тем, пресс-секретарь УВД Жалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев сообщил, что по произошедшему проводятся следственные мероприятия.

«По распространенному среди общественности видео никаких заявлений не поступало. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений. Только после начала оперативно-следственных мероприятий поступило заявление. Были установлены личности граждан, имеющих отношение к этому видео. По данному факту проводится досудебное производство», — проинформировал он.

Источник: akipress.kg

Источник: akipress.kg