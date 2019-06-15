Все-таки удивили. Стейки для журналистов жарили прямо в резиденции во время ШОС

«Такого я еще нигде не видел. Организаторам респект и рахмат», — написал он.

Прямо в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке для журналистов жарят колбаски и стейки во время проведения саммита глав государств — членов ШОС. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул N3», который принадлежит спецкору отдела политики «Комсомольской правды», журналисту кремлевского пула Дмитрию Смирнову.

«Такого я еще нигде не видел. Организаторам респект и рахмат», — написал он.

Так же в зависимости от предпочтений прибывших гостей помимо блюд европейской кухни, предложены национальные блюда – казы-карта, кымыз. Все блюда готовят местные повара, а не приглашенные.

Напомним, что весной после визита российской делегации в Кыргызстан, Дмитрий Смирнов у себя на странице в телеграм-канале отметил, что кыргызской стороне не удалось удивить иностранных репортеров, не были созданы хорошие условия. Свой пост репортер оставил в качестве комментария к новости о приеме российского лидера Владимира Путина в Бишкеке по новому протоколу. Негодование Дмитрия Смирнова вызвал очень слабый интернет и отсутствия места, где можно устроить питание журналистов.

Elgezit.kg